Нефть подешевела на информации об увеличении добычи ОПЕК

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на информации о возможном решении ОПЕК увеличить добычу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 0,63% и составила 79,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 0,4%, и составила 71,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».