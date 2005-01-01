Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Стал известен состав групп чемпионата мира по хоккею 2019 года, который пройдет в Словакии.

Группу А составили Канада, США, Финляндия, Германия, Дания, Франция и Великобритания, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Группу Б представят команды России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Россияне проведут матчи группового этапа в Братиславе, в плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы.