На Украине похвастались участием в запуске НАСА корабля на МКС

НАСА запустило ракету-носитель Antares, составные части которой были изготовлены с участием украинских КБ «Южное», «Южный машиностроительный завод им. Макарова» и других, передают украинские СМИ.

Как говорится в сюжете ТСН, ракета Antares создана американской корпорацией Orbital ATK с участием ряда украинских предприятий.

«Основная конструкция первой ступени ракеты был разработана конструкторским бюро «Южное» и изготовлена на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и другими. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях Antares, которые проводились в США», – передает УНИАН сообщение ТСН.

Напомним, ранее в понедельник ракета-носитель «Антарес» c новейшими российскими двигателями РД-181 и грузовым кораблем Cygnus, доставляющим груз на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома на острове Уоллопс в США.