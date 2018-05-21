Ракета-носитель Antares с российским двигателем стартовала к МКС

Ракета-носитель Antares c новейшими российскими двигателями РД-181 с грузовым кораблем Cygnus, доставляющим груз на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома на острове Уоллопс в США.

Старт ракеты c новейшими российскими двигателями РД-181 произошел в 11.44 мск. Как сообщили в компании Orbital ATK, грузовой корабль доставит на орбиту около 3,35 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, передает РИА «Новости».

Cтыковка Cygnus c МКС запланирована на 24 мая. Он будет оставаться на орбите около семи недель, после чего покинет станцию с отработанными материалами, запустит шесть малых спутников и сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

Напомним, 7 мая в отчете управления генерального инспектора НАСА сообщалось, что США из-за антироссийских санкций могут испытывать трудности в коммерческой доставке грузов на МКС. В данное время за доставку американских грузов в космос отвечает компания Orbital ATK, использующая ракеты-носители Antares 230. В составе первой ступени этих ракет используются российские двигатели РД-181.