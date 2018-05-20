Сборная США завоевала бронзу ЧМ по хоккею

Американские хоккеисты одержали победу над командой Канады в матче за третье место на чемпионате мира, проходящем в Дании, и завоевали бронзовые медали.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0), передает РИА «Новости».

За золото будут бороться сборные Швеции и Швейцарии.

Накануне сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею.