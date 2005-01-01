Сбежавший из России экстремист оказался угрозой безопасности Литвы

Департамент миграции Литвы отказал в предоставлении политического убежища российскому националисту Юрию Горскому; последний собирается обжаловать это решение

Как сообщает Delfi со ссылкой на главу департамента Эвелину Гудзинскайте, Горский был включен в список нежелательных лиц как представляющий угрозу национальной безопасности Литвы.

«Принято решение об отказе в предоставлении убежища. После сбора информации как из Департамента госбезопасности, так и из других источников было установлено, что его история не обосновывает причин, по которым предоставляется убежище», – отметила Гудзинскайте.

Как заявил Горский, он намерен обжаловать вынесенное литовскими властями решение.

«Теперь я ищу адвоката, у меня есть 14 дней для подачи апелляции. Конечно, я буду жаловаться, потому что мое возвращение в Россию будет означать тюрьму и долгую тюрьму», – заявил Горский.

В июле 2017 года Юрий Горский прибыл в Литву, сбежав из-под домашнего ареста в России, где его подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Горский является соратником саратовского оппозиционера Вячеслава Мальцева, который также покинул Россию после возбуждения против него дела о создании экстремистского сообщества «Артподготовка».