Кудрин не увидел альтернатив вложению резервов России в ценные бумаги США

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме высказался против полного выхода России из американских ценных бумаг, рассказал первый зампред комитета по экономической политике Владимир Гутенев.

По словам Гутенева, Кудрин «в мягкой форме дал понять», что считает размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым, передает РИА «Новости».

«Он говорил, что, конечно же, надо учитывать и политические риски при принятии решений, но на данный момент он альтернатив не видит», – рассказал первый зампред комитета по экономической политике.

Отметим, по последним данным минфина США, Россия в марте этого года увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства на 2,3 млрд долларов, до 96,1 млрд долларов. При этом в мае прошлого года вложения России в ценные бумаги США достигали 108,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Первое место по инвестициям в облигации правительства США занимает Китай, вложивший в эти активы 1,188 трлн долларов. На втором месте идет Япония, купившая трежерис на 1,043 трлн долларов. Россия занимает в этом списке лишь 16 позицию.

Напомним, в понедельник бывший министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин подтвердил намерение баллотироваться на пост руководителя Счетной палаты.

Газета ВЗГЛЯД предсказывала, что Кудрин согласится возглавить Счетную палату, а также подробно анализировала, почему данный пост предложили именно Кудрину и какое значение для этой работы будут иметь его политические взгляды.