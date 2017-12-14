Пентагон заявил о «суверенных решениях» Израиля по ударам в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США в эти выходные не наносили удар по позициям сирийских войск; Мэттис отметил, что Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий на территории Сирии.

Отвечая на вопрос о военных действиях Израиля, Мэттис сказал: «Израиль принимает свои собственные суверенные решения, и я не вижу, чтобы мы, честно говоря, играли роль в принятии этих решений».

Он раскритиковал действия Дамаска и Ирана, передает ТАСС.

По словам главы Пентагона, Израиль обеспокоен возможностью атаки Ирана или «марионеточных сил» с территории Сирии.

«И вы видели, что Израиль принимает меры в связи с этим», – заявил Мэттис.

Он подчеркнул, что США «не имели никакого отношения к ударам» по военным объектам в Сирии в воскресенье.