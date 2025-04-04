ЦАХАЛ сообщил о начале наземной операции в секторе Газа

Tекст: Александра Юдина

Израильская армия начала наземную операцию в районе Эш-Шуджаия, который находится на востоке города Газа, передает ТАСС.

Операция проводится с целью расширения зоны безопасности в этом районе.

Пресс-служба армии заявила, что войска начали действовать в последние несколько часов.

По данным израильских властей, данная операция является частью более широких усилий по обеспечению безопасности и направлена на предотвращение угроз, исходящих от террористических группировок в секторе Газа.

Во вторник утром палестинские радикалы обстреляли южные поселения Израиля из сектора Газа, что привело к срабатыванию сирен и перехвату снаряда.

Напомним, движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа. При этом армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе.