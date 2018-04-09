Совфед намерен ответить США на запрет на общение

Санкции США запрещают общаться американцам с россиянами из списка, Совфед обсудит ответные меры, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Санкции США запрещают американским парламентариям, ученым, политическим и общественным деятелям общаться с россиянами из списка Минфина. Совфед будет обсуждать ответные меры», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, ограничения существенно снизят возможности межпарламентского диалога России и США, что противоречит нормам демократии и принципу разделения властей. Косачев заметил, что таким образом исполнительная власть США диктует своим гражданам, с кем им общаться.

Косачев заявил, что предложит «выработать определенную реакцию» на шаги Вашингтона.

Также он рассказал, что лично ознакомился с санкционным списком минфина США. По его словам, список физических и юрлиц министерством формируется без какой-либо градации – «вводятся ли санкции в отношении лиц, обвиняемых в терроризме, контрабанде наркотиков, распространении оружия массового уничтожения, или за иные политические взгляды». Косачев отметил, что в США инакомыслие может представляться как «национальная угроза Америки».

Глава комитета сообщил, что обнаружил свою фамилию в едином списке с «Аль-Каидой» (террористическая группировка, запрещена в России) и боевым крылом «Хезболла».

В пятницу США ввели санкции против 24 граждан и 12 компаний из России. В списке в том числе оказался Константин Косачев.