Захарова: Санкции Запада объясняются стратегией «дави Россию»

У Москвы есть целый список возможных ответных мер на американские санкции, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Будет ответ», – пообещала Захарова, отметив, что Москва традиционно не оставляет направленные против нее шаги без ответа. «У нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Я бы не хотела забегать вперед. Это не вопрос фантазии, это вопрос проработанности», – отметила Захарова на вопрос о том, насколько жесткими будут российские ответные меры.

«Они (санкции – прим. ВЗГЛЯД) сколько лет уже идут. До этого нам говорили, что это понятно, это потому что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов. Это в таком режиме. Нам-то очевидно, за что это. Это не связано ни с некими вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной. Это такая стратегия, игра такая – «дави Россию», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что санкции направлены на разобщение россиян, чтобы в нашей стране постоянно «были внутренние баталии». «Чтобы желательно еще и обнищали», – сказала Захарова, говоря о целях антироссийских санкций. «Вот тогда с нами все дружат, вот тогда мы всем угодны и всем нравимся», – заметила официальный представитель МИДа.

Напомним, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. Санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

В Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.