Американский профессор привел конкретные примеры русофобии в СМИ

Взгляд
7 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
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Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Рынки то впадали в панику, то в эйфорию от заявлений Дональда Трампа в адрес КитаяФото: Kevin Lamarque/Reuters
Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты? Подробности...
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Дело капитана Горбенко вскрыло слабость судебной системы Украины

Капитан «Норда» Владимир Горбенко (на переднем плане) не угодил Украине только своим российским паспортомФото: кадр из видео
Экипаж арестованного крымского сейнера «Норд» вышел на свободу. Под стражей остается лишь капитан судна Владимир Горбенко, хотя за него уже внесен залог. Ему грозит пятилетний срок. По мнению адвоката, дело полностью ушло в политическую плоскость, судебный процесс обернулся произволом и в ближайшие дни возможны новые провокации со стороны украинских силовиков. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Американский профессор привел конкретные примеры русофобии в СМИ

             7 апреля 2018, 13:22
          Фото: imago stock&people/Global Look Press
          Текст: Антон Касс

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          Американский профессор, специалист по России Стивен Коэн на шоу Джона Батчелора процитировал наиболее русофобские высказывания, которые ему удалось обнаружить в медиасфере США.

          Коэн отметил, что ранее не уделял внимания русофобии и не считал, что она играет роль на международной арене, передает РИА «Новости».

          «Сейчас, сфокусировав свое внимание, я уверен в том, что русофобия – еще один фактор, которым я пренебрег. В этом моя ошибка», – отметил Коэн.

          Далее профессор обратил внимание на то, как на итоги президентских выборов в России отреагировали газеты Washington Post и New York Times, авторы которых использовали термин «фиктивные выборы». По мнению Коэна, авторы подобных определений демонстрируют пренебрежение к российским гражданам, которые голосовали «не под дулом пистолета».

          Также исследователь привел пример из Rolling Stone, журналист которого Тим Дикинсон со ссылкой на экспертов пишет, что «все то, что выдается за гражданское общество в России, на самом деле контролируется Путиным».

          «Эмпирически это в корне неверно. Но вот что он говорит на самом деле: общество в России – это продолжение Путина. Это его определение России, учитывая тот факт, что Путина так демонизируют у нас», – комментирует Коэн.

          Коэн привел в пример высказывание сенатора Джона Маккейна, который четыре года назад в интервью CNN назвал Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной». Тогда же журналистка The Washington Post Энн Эпплбаум написала статью для журнала The Slate, в которой утверждала, что «путинская Россия – антизападная держава с другим, более зловещим видением глобальной политики».

          После этих и некоторых других примеров Коэн пояснил, что пояснений, у россиян, по его словам, нет исторически или генетически обусловленного предвзятого отношения к американцам. Кроме этого, на Западе теперь демонизируют не только Путина, но и Россию в целом. К тому же, как считает Коэн, распространение русофобских настроений среди американской политической и медиа-элиты является фактором, делающим нынешнюю «холодную войну» более опасной.


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