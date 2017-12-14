Американский профессор привел конкретные примеры русофобии в СМИ

Американский профессор, специалист по России Стивен Коэн на шоу Джона Батчелора процитировал наиболее русофобские высказывания, которые ему удалось обнаружить в медиасфере США.

Коэн отметил, что ранее не уделял внимания русофобии и не считал, что она играет роль на международной арене, передает РИА «Новости».

«Сейчас, сфокусировав свое внимание, я уверен в том, что русофобия – еще один фактор, которым я пренебрег. В этом моя ошибка», – отметил Коэн.

Далее профессор обратил внимание на то, как на итоги президентских выборов в России отреагировали газеты Washington Post и New York Times, авторы которых использовали термин «фиктивные выборы». По мнению Коэна, авторы подобных определений демонстрируют пренебрежение к российским гражданам, которые голосовали «не под дулом пистолета».

Также исследователь привел пример из Rolling Stone, журналист которого Тим Дикинсон со ссылкой на экспертов пишет, что «все то, что выдается за гражданское общество в России, на самом деле контролируется Путиным».

«Эмпирически это в корне неверно. Но вот что он говорит на самом деле: общество в России – это продолжение Путина. Это его определение России, учитывая тот факт, что Путина так демонизируют у нас», – комментирует Коэн.

Коэн привел в пример высказывание сенатора Джона Маккейна, который четыре года назад в интервью CNN назвал Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной». Тогда же журналистка The Washington Post Энн Эпплбаум написала статью для журнала The Slate, в которой утверждала, что «путинская Россия – антизападная держава с другим, более зловещим видением глобальной политики».

После этих и некоторых других примеров Коэн пояснил, что пояснений, у россиян, по его словам, нет исторически или генетически обусловленного предвзятого отношения к американцам. Кроме этого, на Западе теперь демонизируют не только Путина, но и Россию в целом. К тому же, как считает Коэн, распространение русофобских настроений среди американской политической и медиа-элиты является фактором, делающим нынешнюю «холодную войну» более опасной.