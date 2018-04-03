Пенсии в России с начала года выросли на 3%

Реальный размер пенсий в России за два месяца 2018 года вырос на 3% в годовом выражении.

Увеличение произошло без учета единовременной выплаты в январе 2017 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росстата. С учетом выплаты реальные пенсии в январе-феврале снизились на 14%.

Средний размер пенсий в январе-феврале составил 13 тыс. 320 рублей.

Осенью 2017 года правительство приняло решение проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года на 3,7%.