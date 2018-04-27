Газпром предупредил о росте цен на газ для СНГ

Зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев заявил, что средняя цена на газ для СНГ, установленная компанией в размере 162 доллара за 1 тыс. кубометров, может вырасти в 2018 году.

«В прошлом году средняя цена (при поставках в страны СНГ – прим. ВЗГЛЯД) составила 162 доллара, я думаю, что в этом году эта цена будет несколько выше», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что экспортная цена на газ при поставках в страны дальнего зарубежья может составить в 2018 году около 230 долларов за 1 тыс. кубометров.