Санкции против «Русала» ударили по Швеции

Министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг заявил телеканалу SVT, что проблемы, связанные с санкциями США против «Русала», необходимо срочно решить.

Дамберг напомнил, что завод по выпуску первичного алюминия Kubikenborg Aluminum (Kubal), принадлежащий «Русалу», находится в шведском Сундсвалле.

«Было бы ужасно потерять 500 рабочих мест. Они важны не только для региона, но и для всей шведской промышленности. Для меня как министра промышленности необходимо найти решение проблемы», – сказал министр, передает ТАСС.

Представители отраслевой организации «Шведский алюминий» (Svensk Aluminium), объединяющей около 50 предприятий, встретились с Дамбергом, чтобы обсудить санкции против завода «Русала».



«Эти санкции – серьезный вызов для Kubal и Сундсвалля, но они влияют и на всю отрасль в целом, так как речь идет о глобальном рынке. Мы работаем круглые сутки, чтобы найти какое- то решение», – заявил глава Svensk Aluminium Ларс-Инге Арвидссон.



Он отметил, что выходом могла бы стать отмена санкций либо отдельное исключение для Швеции. Сообщается, что правительство страны направило письмо властям США, в котором потребовало решить проблему.



Завод «Русала» в Швеции пока не прекращал работу, комбинат частично возобновил поставки продукции. Ранее ему заблокировали доступ на биржу электроэнергии Nord Pool, лишив возможности выбирать более выгодные тарифы.

В понедельник США выдвинули условие снятия санкций с «Русала».

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкий журнал Der Spiegel написал, что цены на алюминий резко выросли после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит опасная нехватка этого сырья.