В Кремле опровергли слухи о возможной отставке главы Хакасии

В Кремле опровергли информацию о том, что глава Хакасии Виктора Зимина якобы будет отправлен в отставку.

«Информация об инициативе отставки главы Хакасии не соответствует действительности», – сказал источник во внутриполитическом блоке администрации президента, передает РИА «Новости».



В ноябре 2017 года Зимин, который руководит республикой с 2009 года, говорил о намерении участвовать в выборах главы региона в 2018 году, «если ему будет оказано доверие президента России».