Дом отправившегося к папе римскому Романо Проди ограбили

Дом Романо Проди в Болонье ограбили, пока экс-глава правительства Италии находился в Риме, сообщают информационные агентства.

Бывший премьер узнал об ограблении, когда находился на площади Святого Петра. Проди и его жена приехали в Рим вместе с представителями приходов Болоньи, с которыми встречался папа римский Франциск, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Из дома украли дорогие часы, украшения, включая семейные ценности, многочисленные признания, медали и награды. Кроме того, воры залезли в коробки с документами.

«Они унесли воспоминания всей жизни, личной и политической», – сказал Проди.