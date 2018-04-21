В РПЦ прокомментировали блокировку Telegram

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире «Россия-24» заявил, что в Русской православной церкви относятся с пониманием к блокировке мессенджера Telegram.

«У ФСБ своя логика, террористы очень часто общаются через такого рода системы связи. А задача правоохранительных органов и в особенности спецслужб не только в том, чтобы разбираться с последствиями совершившихся терактов, но и в том, чтобы их предотвращать», – сказал митрополит Иларион, передает РИА «Новости».

По его словам, в последние годы общество стало свидетелями войны, которую террористы объявили России и другим странам.



«Конечно же, спецслужбы должны принимать те меры, которые они считают обоснованными, и я думаю, что к этим мерам нужно относиться с пониманием», – подчеркнул Иларион. Он добавил, что «все делается ради нашей безопасности».



По его мнению, аргументы руководителей Telegram также можно понять. «Они предоставляют людям возможность общения, соблюдают конфиденциальность и никому не хотят давать ключи от своей системы», – сказал митрополит. Вместе с тем он сообщил, что сам не пользовался этим мессенджером, и не может сказать, насколько приложение «полезно и эффективно».

Ранее блокировку Telegram прокомментировал посол ЕС в Москве.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

В четверг советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний. Также Клименко заявил, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.