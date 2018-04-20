Посол ЕС прокомментировал блокировку Telegram

Брюссель рассчитывает, что Россия будет соблюдать свои международные обязательства, включая свободу слова, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, комментируя блокировку мессенджера Telegram.

«Блокировка Telegram – это дополнительное печальное развитие событий с точки зрения защиты свободы слова, плюрализма и права на частную жизнь в России. Статья 8 европейской конвенции о правах человека, участником которой является и РФ, предписывает уважать право на частную жизнь граждан, на защиту их переписки», – сказал посол, передает РИА «Новости».

По его словам, «ЕС ожидает от РФ, что она будет уважать свои международные обязательства, в том числе в рамках ЕСПЧ, и в этой связи еще раз взглянет на свое решение о блокировке Telegram и на принятые нормы в отношении соцсетей».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

В четверг советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний. Также Клименко заявил, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.