Россия обыграла Чехию в матче юниорского ЧМ в Челябинске

Юниорская сборная России по хоккею на чемпионате мира в Челябинске и Магнитогорске во втором матче группового этапа одолела сборную Чехии.

«Сборная России U18 со счетом 3:2 обыграла чехов во втором матче группового этапа ЮЧМ», – написала пресс-служба ФХР в своем Twitter.

Шайбы за сборную России забивали Морозов (Журавлев, Жабреев), Подкользин (Михайлов, Спиридонов) и Дорофеев (Замула). У чехов отличились Лауко (Пекар, Квасница) и Строндала (Гаджарски, Дженик).

Встреча проходила на арене «Трактор» в Челябинске.

В первом матче ЧМ, который прошел в четверг, Россия разгромила Францию со счетом 7:1.