Песков сообщил о смерти журналистки кремлевского пула

Скончалась журналистка Лариса Кафтан, в Кремле соболезнуют родным и близким, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хотел бы сообщить о грустной новости. К сожалению, скончалась Лариса Кафтан, поступила информация об этом. Она многие годы в «Комсомольской правде» работала в кремлевском пуле, мы ее очень хорошо помним, мы ценим ее участие в работе по освещению деятельности президента. В пресс-службе президента глубоко соболезнуют родным и близким, а также коллективу «Комсомольской правды» в связи с кончиной Ларисы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.