Рубль оказался аутсайдером месяца среди валют развивающихся стран

Российская национальная валюта за последний месяц стала аутсайдером среди всех валют развивающихся стран на фоне геополитической напряженности и введения в отношении России новых санкций, сообщает департамент исследований и прогнозирования Центрального банка.

«Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за геополитической напряженности и введения нового пакета санкций», – сказано в материале «О чем говорят тренды».

В департаменте отметили, что в результате ослабления рубля повысилась российская риск-премия и доходности облигаций, снизились котировки российских акций.

Кроме того, в ЦБ объяснили, к чему приведет ослабление рубля.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом.