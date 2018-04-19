В ЦБ объяснили, к чему приведет ослабление рубля

Краткосрочные риски превышения годовой инфляцией 4% несколько повысились в результате быстрого роста зарплат и апрельского ослабления рубля, сообщает департамент исследований и прогнозирования Центрального банка в материале «О чем говорят тренды».

«Краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле», – говорится в материалах.

Основными среднесрочными рисками повышения инфляции в ЦБ назвали ускоряющийся рост потребительского кредитования, ситуацию на рынке труда и внешние факторы.

В бюллетене подчеркивается, что мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России, и анализировала, чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом.