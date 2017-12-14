Главу одной из крупнейших оборонных корпораций России ударили топором и ограбили

Злоумышленники в масках и с топором ограбили генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова в его подмосковном доме в Королеве.

«Грабители ударили Обносова обухом топора по лицу, потребовали денег и ценности. С собой из дома они унесли около 7,4 млн рублей в виде денег и ювелирных изделий», – цитирует РИА «Новости» источника.

Инцидент произошел в понедельник в районе Болшево города Королев. Трое налетчиков проникли в дом Обносова, связали его и его жену. Подозреваемых сейчас разыскивает полиция.

В компании «Тактическое ракетное вооружение» заявили, что не могут подтвердить информацию об ограблении Обносова. В среду руководитель находится на рабочем месте.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – российская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей вооружений. Штаб-квартира компании расположена в подмосковном Королеве. Основана в 2002 году на базе ГНЦП «Звезда-Стрела».

В корпорацию входят ОАО «ГосМКБ «Вымпел», ОАО ПО «Азовский оптико-механический завод», ОАО «КБ машиностроения», «Смоленский авиационный завод», ОАО «ГосНИИ машиностроения», военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» и другие крупные предприятия ОПК.

КТРВ является крупнейшим в России разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения.

Корпорация производит корабельные комплексы ракетного оружия с ПКР «Яхонт», комплексы вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э», тактические противокорабельные ракеты Х-35Э, сверхзвуковые ракеты-мишени МА-31 и множество других видов ракет.

Боеприпасы производятся на ГМКБ «Вымпел» (ракеты «воздух — воздух»), ГМКБ «Радуга» (стратегические крылатые ракеты), ГНПП «Регион» (управляемые бомбы), ОКБ «Звезда» и других предприятиях.