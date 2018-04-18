Киев не исключил подписания соглашения по добыче газа в районе Крыма

Украина рассмотрит возможность соглашений по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, заявил глава украинского минфина Александр Данилюк в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он признал, что Украина «физически не может там присутствовать» и не может изменить данную ситуацию, передает РИА «Новости».

Его спросили, возможно ли какое-то соглашение по разработке месторождений. Данилюк сказал, что украинская сторона «изучит эти идеи».

«Я вижу, что вы имеете ввиду. Имеет смысл делать это», – сказал украинский министр, отметив, что «просто сидеть и ждать – неправильно».

Он не стал уточнять, идет ли речь о соглашении с международными инвесторами или о договоренностях с российским флотом.