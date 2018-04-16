Минстрой решил бороться с замуровыванием кошек

Министерство строительства и ЖКХ России приняло решение об обязательном сохранении в фундаментах многоквартирных домов продухов – специальных отверстий для циркуляции воздуха, заявил замглавы ведомства Андрей Чибис во время поездки в Курск.

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», – цитирует Чибиса «Интерфакс».

При этом, замминисра отметил, что «по решению общего собрания собственников на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях».

Ранее зоозащитники призывали запретить закрывать кошкам доступ в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных, которые остаются там замурованными, либо, напротив, не могут попасть туда в морозы или спасаясь от той или иной опасности опасности.