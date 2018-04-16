Правящие партии в России и Сирии придумали «лучший ответ на авиаудары»

«Единая Россия» и сирийская правящая партия «Баас» договорились подготовить законодательную базу для прихода и обеспечения работы российского бизнеса в Сирии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на молодежном форуме «Молодой Гвардии «Единой России».

«Мы также договорились, что в рамках того соглашения, которое было подписано между нашими партиями, безусловно, работа российских компаний и приход российского бизнеса на территорию Сирийской арабской республики требует, в том числе, законодательного сопровождения. Мы в рамках этого соглашения также будем с двух сторон эту задачу реализовывать», – приводит его слова РИА «Новости».

По его мнению, реализация экономической повестки «невозможна без российских компаний, российского бизнеса». «Отрадно, что сирийская сторона эта понимает, когда речь идет о восстановлении инфраструктуры», – сказал секретарь генсовета.

«Единая Россия» и правящая сирийская партия арабского социалистического возрождения «Баас» в субботу в Дамаске подписали договор о сотрудничестве на 2018-2020 годы. Турчак рассказал, что до мая будет разработана дорожная карта сотрудничества между ЕР и «Баас».

В частности, ЕР и «Баас» планируют обмениваться важными партийными документами и обмениваться информацией о развитии ситуации в своих странах.

Развитие взаимодействия, в данном случае между партиями, Турчак назвал «самым лучшим ответом на авиаудары».