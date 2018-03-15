Определилась победительница «Мисс Россия – 2018»

Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской республики Юлия Полячихина, которая получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров.

Полячихиной 18 лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном. Любимой книгой девушка называет «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Она закончила школу с золотой медалью, передает РИА «Новости».

Сейчас девушка учится на первом курсе факультета журналистики Чувашского государственного университета.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 7 Апр 2018 в 12:01 PDT

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 15 Мар 2018 в 10:16 PDT

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, второй вице-мисс – Наталья Строева. Отдельно определен лидер смс-голосования – здесь победителем стала Норгьянма Монгуш.

Победительница «Мисс Россия – 2018» представит страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».