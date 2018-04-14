Грузия поддержала удар по Сирии

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе назвал «нужным» удар по Сирии, нанесенный США, Великобританией и Францией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ракетный удар США, Великобритании и Франции по сирийским объектам, связанным с химическим оружием, был нужным, – заявил Джанелидзе. – Это был соответствующий ответ на химическую атаку против невинного населения»

По его словам, «применение химического оружия неприемлемо, виновные за это применение должны понести ответственность».

В ночь на субботу американский президент Дональд Трамп отдал приказо нанесении ракетного удара по Сирии. США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM.

Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.