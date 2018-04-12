Роскомнадзор направил запрос в Facebook по локализации персональных данных в России

Роскомнадзор направил в Facebook запрос по исполнению компанией закона о локализации персональных данных россиян, сообщили в ведомстве.

«В рамках взаимодействия с компанией Facebook в прошлом месяце было направлено очередное письмо-запрос. В письме рассматривались различные вопросы, в том числе локализации баз данных», – цитирует сообщение Роскомнадзора «Интерфакс».

Отмечается, что ведомство «находится в постоянном диалоге с российскими и зарубежными IT-компаниями, осуществляющими свою работу на территории России, и чьими услугами пользуются граждане России, в том числе с компанией Facebook».

В сентябре 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что властям России не останется другого варианта, кроме блокировки, в случае неисполнения соцсетью Facebook российского законодательства. До этого глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook в 2018 году может прекратить работу в России, если не выполнит закон о локализации персональных данных.

С сентября 2015 года в России вступил в силу закон «О персональных данных», который обязывает как отечественные, так и иностранные компании хранить персональные данные россиян на территории страны.