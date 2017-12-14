В Роскосмосе перепутали «Буран» с американским шаттлом

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появилась приуроченная к Дню космонавтики инфографика с изображением российского космонавта с триколором в руках, стоящего на фоне американского космического корабля.

Инфографика на сайте Роскосмоса сопровождает результаты социологического опроса ВЦИОМ об отношении россиян к космосу. При этом вместо советского корабля «Буран» на иллюстрации, хоть и схематично, изображен американский Space Shuttle.

Сравнить советский и американский корабли можно на этом рисунке.

В четверг, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах.