Суд Москвы заочно арестовал россиянина из «Правого сектора»

Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и наложил заочный арест на Вячеслава Донгузова, обвиняемого в участии в военных действиях против ополченцев Донбасса в составе украинской радикальной организации «Правый сектор*».

«Суд санкционировал заочный арест в отношении Донгузова, также суд объявил россиянина в международный розыск», – цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Донгузову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК России («участие в экстремистской организации»).

«Правый сектор*» – объединение активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций, образовавшееся в ходе протестных акций в Киеве в 2013-2014 годах. Организация получила известность после участия в декабре 2013 года в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, охранявшими здание администрации президента, а также в захвате нескольких административных зданий. В России «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.