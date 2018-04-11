Раскрыто число сотрудников СВР среди высланных дипломатов

Из 152 высланных Западом российских дипломатов было только три действующих сотрудника Службы внешней разведки, сообщили в пресс-службе СВР.

В среду с высланными сотрудниками СВР провел встречу директор ведомства Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».

Официальный представитель СВР Сергей Иванов сообщил, что в беседе с прибывшими из-за рубежа коллегами Нарышкин классифицировал высылку российских дипломатов из загранучреждений России как «прямое пособничество международному терроризму».

Он добавил, что высылка дипломатов препятствует «информационному обмену по проблемам обеспечения безопасности российских загранучреждений и российских граждан, а также устанавливают дополнительные преграды на антитеррористическом направлении совместной деятельности специальных служб».

Напомним, около двух десятков стран ЕС, а также Украина, США и Канада объявили о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В ответ из России были высланы ряд дипломатов из ЕС, Украины, США и Канады.

В конце марта НАТО приняло решение сократить на 10 человек число сотрудников постпредства России при альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отменил согласие на назначение семи сотрудников, аккредитованных при постпредстве России. Еще трем сотрудникам откажут в аккредитации, заявлял он.