США назвали всех выдворенных российских дипломатов «шпионами»

Высылаемые из США российские дипломаты являются шпионами, заявил высокопоставленный чиновник американской администрации.

Представитель администрации сказал, что все высылаемые российские дипломаты «несли угрозу национальной безопасности» США, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг чиновник американской администрации заявил, что в США открыты двери для дипломатов из России.

Напомним, Соединенные Штаты, ссылаясь на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, объявили о решении выслать 48 российских дипломатов, а также 12 сотрудников миссии России при ООН.

Россия пообещала ответить на провокацию, устроенную властями Британии и США.