Медведев сказал, с чего для него начнется 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос журналиста Сергея Брилева о самых главных впечатлениях уходящего года, а также о планах на следующий год.

«Впечатление в жизни любого человека – это общение с людьми. Мы – люди, и самое главное – это общение с людьми. Я в этом году был очень во многих регионах нашей страны. За границей тоже был, это интересно, но я скажу про нашу страну. Страна у нас очень разная и очень красивая. И люди очень разные, богатые своей душой, открытые, иногда жесткие в оценках, иногда, наоборот, очень мягкие», – сказал Медведев.

«Я посетил все, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским, был и на Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, не говоря уже про Центральную часть нашей страны. Это, наверное, самые мощные впечатления у меня в этом году, тем более что год был действительно не самым простым для власти, приходилось принимать сложные решения. Общение с людьми помогает найти наиболее верную точку зрения, наиболее верные решения», – добавил он.

«[Новый год], он начнется для меня абсолютно так же, как и для всех жителей нашей страны – с гимна Российской Федерации, который прозвучит после поздравительных слов президента. После этого я попробую немного отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи. Если не получится, значит, будем продолжать работать и в праздники», – заключил премьер.

Ранее в четверг Медведев заявил, что уходящий год стал вполне позитивным для российской экономики, несмотря на то, что внешние шоки сохраняются, а цены на нефть непредсказуемы и волатильны.