Названы доли российских и американских энергоносителей в импорте ЕС

Доля российских энергоносителей в импорте Евросоюза является крупнейшей среди третьих стран и составляет 34%, при этом аналогичная доля США – лишь 2%, заявил еврокомиссар Мигель Ариас Каньете.

«Доля США в импорте в настоящее время составляет лишь 2%», – приводит слова Каньете РИА «Новости».

Каньете добавил, что ЕС является крупнейшим в мире покупателем энергоресурсов и ежегодный счет за их импорт составляет 300 млрд евро. Порядка 90% нефти и 70% газа, которые необходимы, Евросоюз импортирует из третьих стран.

«Самая крупная доля импорта энергоносителей приходит из России – 34%, Ближнего Востока и Африки – 33% вместе, Норвегии – 20%», – сообщил он.

Однако порядка 85% расчетов осуществляется в долларах США, добавил Каньете.

Еврокомиссия в среду предложила лидерам стран ЕС на саммите в декабре обсудить международную роль евро. Накануне ЕК одобрила рекомендации, направленные на укрепление роли евро во взаиморасчетах в международной торговле энергоресурсами и сообщила о намерении провести консультации по более широкому использованию валюты в сделках по нефти и газу.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Европейский парламент подготовил проект резолюции об отношениях с Россией, где, в частности, содержится требование «остановить» реализацию «Северного потока – 2».

США неоднократно выступали с требованиям к европейцам отказаться от выгодного для них энергетического сотрудничества с Россией.

Одна из целей США - борьба с «Северным потоком – 2», в Вашингтоне обсуждают возможность санкций против участников проекта.

В России заявляют, что таким образом американцы хотят вытеснить Россию с энергетического рынка ЕС. В то же время в Москве и в ряде стран ЕС отмечают, что США в этом вряд ли преуспеет, так как их энергоносителям сложно конкурировать с российскими.