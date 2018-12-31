Роспотребнадзор подсчитал долю импорта среди некачественных продуктов

В 2018 году доля товаров иностранного производства среди изъятых Роспотребнадзором некачественных продуктов превысила 30%, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте Роспотребнадзора указывается, что специалисты ведомства отмечают «ежегодное увеличение объемов изымаемой импортной продукции, не соответствующей установленным требованиям».

Например, «если 10 лет назад доля импортной продукции, изъятой из оборота, составляла 10% от общего объема изъятой продукции, то в 2018 году этот показатель составил более 30%».

Всего в 2018 году исследовано 2 млн проб продуктов, не соответствующими нормативам по физико-химическим показателям и показателям идентификации признаны 3,9% исследованных товаров.

«Доля проб продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила 4,0%. Доля проб продукции, не соответствующей указанным требованиям, выше других групп продуктов была в категориях «рыбной» (5,5%), «птицеводческой» (5,3%), «кулинарной» (4,4%), «молочной» (4,3%) продукции», – отмечает Роспотребнадзор.

Указывается, что эти данные являются предварительными; окончательные итоги проверок будут подведены в начале 2019 года.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору качественной красной икры.