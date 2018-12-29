Путин поручил создать банк для строительства многоквартирных домов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания банка, который займется финансированием строительства многоквартирных домов.

Правительство до 15 апреля должно будет проработать этот вопрос и, при необходимости, внести изменения в законодательство «в части создания с участием АО «ДОМ.РФ» кредитной организации для финансирования строительства МКД, передает ТАСС.

Кроме того, кабмин должен проработать возможность наделения регионов полномочиями по обращению в суд с заявлением о банкротстве застройщика, ускоренного порядка рассмотрения судами дел о проблемных застройщиках и ускоренной передачи объектов для достройки другим строителям.

Еще одним поручением стало усовершенствование законодательства для большей защиты интересов дольщиков.

В нем сообщается, что кабмин должен обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих «совершенствование механизмов контроля за деятельностью застройщиков публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и контрольными органами субъектов Российской Федерации».

При этом должна быть предусмотрена «возможность осуществления контрольных и надзорных мероприятий в отношении организаций, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, без соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Кроме того президент указал, что в законодательстве должна быть закреплена обязанность ведения уполномоченным органом России реестра всех проблемных строящихся МКД.

Ответственным за выполнение этих поручений назначен премьер Дмитрий Медведев.