Самолет с пассажирами выехал за пределы ВПП при приземлении в Красноярском крае

Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Красавиа», при приземлении в аэропорту Красноярского края выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в Западно-сибирской транспортной прокуратуре.

«Инцидент произошел в 13.34 местного времени (9.34 мск). Самолет выполнял нерегулярный рейс по маршруту Красноярск – Ванавара. Он принадлежит авиакомпании «Красавиа», у него поврежден винт», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

На борту находились четверо членов экипажа и 39 пассажиров. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по происшествию.

В «Красавиа» сообщили, что на борту были четверо членов экипажа и 41 пассажир. По тем же данным, борт при посадке отклонился от оси ВПП и левой основной стойкой заехал в сугроб. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Назначена комиссия Красноярского межрегионального территориального управления воздушного транспорта (КМТУ Росавиации), проводится расследование. Авиакомпания «Красавиа» предоставила резервный борт для вывоза пассажиров обратного рейса из Ванавары (21 человек). Однако метеоусловия Ванавары ухудшились и пока не позволяют совершить вылет», – рассказали в авиакомпании.

В ноябре в московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с пожаром на борту.