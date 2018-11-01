В Шереметьево приземлился самолет с пожаром на борту

В московском аэропорту Шереметьево осуществил посадку самолет, у которого возникло возгорание в грузовом отсеке.

Самолет следовал рейсом Сыктывкар – Москва, сообщает РЕН ТВ.

Посадка прошла благополучно. Причины происшествия пока не установлены.

В начале октября пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево по техническим причинам.

В июле в Шереметьево срочно приземлился самолет, багажный отсек которого открыла собака.