Археологи обнаружили у Помпеев останки погибшего при извержении Везувия коня

В пригороде Помпеев археологами обнаружены останки коня, которые почти полностью сохранились, уцелели даже седло и сбруя, сообщают СМИ.

Останки обнаружены на территории виллы, которой владел высокопоставленный римский военный, передает RT.

Отмечается, что найденная сбруя украшена бронзовыми декоративными элементами.

Итальянские археологи считают, что в результате извержения Везувия в 79 году н. э. конь задохнулся под слоем пепла.

Archaeologists unearth the petrified remains of a harnessed horse and saddle in the stable of an ancient villa near Pompeii that belonged to a high-ranking military officer during ancient Roman timeshttps://t.co/xByxXXaS9l pic.twitter.com/6Z1UqihQaQ — DAILY SABAH (@DailySabah) 23 декабря 2018 г.

Рядом ученые также нашли останки других лошадей.

Как сообщает агентство ANSA, по мнению ученых, хозяин скакуна готовился к быстрому отъезду, передает ТАСС.