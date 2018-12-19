Москва отреагировала на решение США о выводе войск из Сирии

Решение о выводе войск США создает перспективу для политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике, заявили в МИД России.

«В США начинают понимать, что, сопротивляясь работе «астанинской тройки», они играют против себя», – передает ТАСС сообщение МИД.

Также отмечается, что после решения США хорошие перспективы имеет инициатива по созданию Конституционного комитета в Сирии.

В среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Войска должны быть выведены из страны в срок с 60 до 100 дней, дипломаты покинут САР в течение суток.