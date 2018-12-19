В Крыму задержали члена националистического батальона с 12 кг тротила

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования, у него обнаружено 12 кг тротила, сообщает ведомства.

57-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает РИА «Новости – Крым».

Он был задержан при въезде в Крым в пункте пропуска «Джанкой» 12 декабря.

«Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории РК тайника (схрона) с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова», – сообщили в ФСБ.

В схроне было найдено 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По данным УФСБ по Крыму и Севастополю, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования батальон имени Номана Челибиджихана, известного как «Аскер», главой которого был один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.