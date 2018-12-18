Прокуратура Польши отказалась от дела о провокации против ансамбля Александрова

В польском Быдгоще прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против двух проукраинских активистов, устроивших 7 декабря провокацию на концерте ансамбля песни и пляски российской армии им. А.В. Александрова.

«Изучив переданные полицией материалы, прокурор не нашел в них признаков преступления», – цитирует РИА «Новости» заявление представителя прокуратуры.

Он сказал, что в действиях провокаторов усмотрено лишь нарушение правил проведения массовых мероприятий. Никакой другой вины нарушителям не вменяется. В том числе не считается осквернением государственного флага России опрокидывание стойки с ним. В прокуратуре отметили, что в данном случае флаг был только «элементом сценографии».

Представитель ансамбля Татьяна Николаева отказалась комментировать случившееся, отметив, что у коллектива все прекрасно.

Напомним, на концерте ансамбля Александрова в Польше два проукраинских активиста пытались сорвать концерт. После песни «Священная война» они забрались на сцену, выкрикивая антироссийские лозунги и разворачивая плакаты.

Публика негативно восприняла поведение хулиганов. После того, как охрана выпроводила их со сцены, они развернули свои плакаты и флаги у входа в зал. После этого польская полиция начала расследование в связи с нарушениями статей 54 и 60, в которых говорится о безопасности массовых мероприятий.