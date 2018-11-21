Календарь с Путиным бьет рекорды популярности

Календарь с президентом России Владимиром Путиным на 2019 год в Японии значительно обошел по продажам продукцию с местными знаменитостями, став настоящим хитом.

Обладающая исключительными правами на продажу календаря сеть магазинов Loft сообщила, что в ее магазинах самым продаваемым календарем оказался тот, на котором изображен Путин, пишет The Guardian.

За две недели до Нового года календари с российским президентом стали более популярными, чем изображения японского актера Кея Танаки и действующего чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию среди мужчин Юдзуру Ханю.

Такой популярностью продукция с российским лидером пользуется уже не первый год. Спускающийся зимой в ледяные воды Селигера, занимающийся в тренажерном зале без футболки, играющий с собаками, присутствующий на чемпионате мира по футболу – 2018 президент России пользуется неизменным интересом японцев, особенно среди женщин.