Носившему на руках росгвардейца мужчине вынесли приговор

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу Исляма Малекова, который ради шутки поднял на руки сотрудника Росгвардии в столичном метро.

По обвинительному заключению, Малеков на станции метро «Сухаревская» подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его на руки и пронес несколько метров, передает РИА «Новости».

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК – «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Следователи считали, что Малеков пытался умышленно воспрепятствовать работе сотрудника, являвшегося представителем власти.

Потерпевший Михаил Пантелеев сказал, что подсудимый не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видео в интернет.

«Суд постановил: признать Малекова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей», – сказала судья Оксана Горюнова.

Гособвинитель требовал избрать наказания в виде условного лишения свободы на год.

Адвокат Юрий Сергейчик говорил, что Малеков не совершал такого преступления. Он добавил, что обвинение предъявлено на основе двух видео, происхождение которых органы следствия так и не смогли объяснить, а значит они не могут являться доказательствами.

Защитник добавил, что Малеков не хотел нарушать работу Росгвардии и не испытывал личной неприязни к потерпевшему, а принял его за своего знакомого. Сам подсудимый вину не признал.

«Я думал, что дадут реальный срок. Я доволен приговором, но буду обжаловать его», – сказал осужденный, передает ТАСС.

Защита намерена планирует обжаловать решение суда и добиться оправдательного приговора, сказал адвокат.

Ранее судья постановила принудительно привести потерпевшего Пантелеева, однако он так не появился в зале суда. Также известно, что Пантелеев уволился из правоохранительных органов.

Напомним, Малеков обхватил руками и пронес по вестибюлю метро сотрудника Росгвардии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, в отношении представителя власти». При этом суд отказывался арестовывать мужчину.