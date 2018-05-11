Пронесшему росгвардейца по вестибюлю метро мужчине предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение молодому человеку, который обхватил руками и пронес по вестибюлю станции метро «Сухаревская» сотрудника Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Опубликовано видео, на котором молодой человек без видимых причин хватает сотрудника Росгвардии и проносит его по вестибюлю станции метро, передает «Интерфакс».

Обвинение предъявлено по статье «применение насилия, в отношении представителя власти», передает ТАСС.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, 6 мая мужчина «умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику в форменном обмундировании и являющимся представителем власти, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро».