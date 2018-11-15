Поднятый на руки пассажиром метро росгвардеец удивил судью

Мещанский суд Москвы отложил судебное заседание по делу Исляма Малекова, который «ради шутки» поднял на руки росгвардейца в столичном метрополитене, постановив принудительно привести в суд потерпевшего.

«Суд постановил принудительно привести потерпевшего и свидетелей по делу. Заседание отложено на 29 ноября», – передает РИА «Новости» решение судьи Оксаны Горюновой.

Судья также выразила недоумение, что мешает прийти в суд потерпевшему Михаилу Пантелееву.

Отмечается, что после инцидента Пантелеев был уволен из состава Росгвардии.

Напомним, Малеков обхватил руками и пронес по вестибюлю станции метро «Сухаревская» сотрудника Росгвардии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, в отношении представителя власти». При этом суд отказался арестовывать мужчину.

Малеков признал вину; он заявил, что поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый. Сам потерпевший заявлял, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видео в интернет.