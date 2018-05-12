Суд отказался арестовывать мужчину за «обнимашки» с росгвардейцем

Суд в Москве не стал отправлять мужчину, в шутку обхватившего, поднявшего и пронесшего на руках росгвардейца несколько шагов в метро, под домашний арест.

«Судья Попов отказался удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор также не поддержал заявленное ходатайство следственных органов», – сообщили в Черемушкинском суде, передает РИА «Новости».

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, следствие считает, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотрудника, находящемуся в форменном обмундировании и являющимся представителем власти.

Напомним, в воскресенье молодой человек обхватил руками и пронес по вестибюлю станции метро «Сухаревская» сотрудника Росгвардии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, в отношении представителя власти».