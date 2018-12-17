Putin Team организовала встречу актера Трубинера с воспитанниками рязанской школы-интерната

Актера театра и кино Павел Трубинер в рамках проекта «Родина Добра», организованного неформальным движением Putin Team, встретился с учениками рязанского театра-студии «Переход» и воспитанниками Солотчинской школы-интерната.

Трубинер поделился с учениками «Перехода» личным опытом и рассказал о своем пути в профессию. Артист отметил, что его актерское становление началось в колледже при Российском университете театрального искусства и было не самым легким. Актер рассказал и о перерывах в карьере, которые оказались мотивацией на пути к цели быть в кадре, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Артист заявил, что теперь начинающим актерам проще развиваться и получать роли. «Нынешние ребята-студенты – это другое поколение, которому все дороги открыты», – считает Трубинер. Он также отметил важность любого опыта для актерского становления.

В этот же день Трубинер поздравил воспитанников Солотчинской школы-интерната с наступающими новогодними праздниками. 52 ребенка получили сладкие подарки и оборудование для оснащения столярной мастерской. Дети также смогли задать актеру интересующие вопросы.

Проект «Родина Добра» – это возможность молодежи из разных уголков России пообщаться со своими кумирами и перенять опыт известных деятелей спорта, культуры и науки.

Ранее Putin Team организовала встречу актрисы Мирославы Карпович с детьми-актерами в Сыктывкаре.